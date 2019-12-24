Масштабное ДТП: на Житомирской трассе столкнулись четыре авто, есть пострадавшие
07:03, 24 декабря 2019Происшествия
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Трое пострадавших в результате аварии были госпитализированы.
Одну из машин сильно раздробило / фото: facebook.com/KyivOperativ
На Житомирской трассе в ночь с 23 на 24 декабря произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
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По предварительной информации, столкнулись 4 автомобиля. В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали.
в настоящее время устанавливаются все обстоятельства и детали ДТП.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 23 декабря, во время аварии на одной из автозаправочных станций в Киеве мужчина в последний момент успел отскочить от своего автомобиля, в который на полном ходу влетел грузовик.
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