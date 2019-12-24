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Масштабное ДТП: на Житомирской трассе столкнулись четыре авто, есть пострадавшие

07:03, 24 декабря 2019
Происшествия
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Одну из машин сильно раздробило / фото: facebook.com/KyivOperativ

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

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По предварительной информации, столкнулись 4 автомобиля. В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали.

в настоящее время устанавливаются все обстоятельства и детали ДТП.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 23 декабря, во время аварии на одной из автозаправочных станций в Киеве мужчина в последний момент успел отскочить от своего автомобиля, в который на полном ходу влетел грузовик.

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Теги: #ДТП#авария