Авария на АЗС в Киеве: мужчина в последний миг отскочил от влетевшей в машину фуры (видео)

Предварительно установлено, что водитель фуры заснул за рулем.

Во время аварии на одной из автозаправочных станций в Киеве мужчина в последний момент успел отскочить от своего автомобиля, в который на полном ходу влетел грузовик.

Читайте такжеНа Харьковщине в двух ДТП пострадали пять полицейских и двое гражданских

Соответствующее видео появилось в распоряжении «Киев оперативный».

ДТП случилось в понедельник, 23 декабря, в районе перекрестка Полярной и Семьи Кульженко.

Сначала водитель грузовика Renault столкнулся Mitsubishi, после чего протаранил припаркованный на АЗС Hyundai.

На записи можно увидеть, что владелец легковушки успел отскочить за мгновение до удара. Никто из людей в результате аварии не погиб.

Согласно предварительным данным, водитель фуры заснул за рулем.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в результате ДТП погибли двое велосипедистов.