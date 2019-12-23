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В Киеве насильник несовершеннолетней получил 10-летний срок заключения

11:29, 23 декабря 2019
Происшествия
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Насильник получил приговор в 10 лет тюрьмы / anthonycarbonepersonalinjurylawyer.com

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Как отмечают в ведомстве, 27-летнему фигуранту был объявлен обвинительный приговор.

"Мужчина, проживающий в одном доме с потерпевшей, под надуманным предлогом пригласил ее к себе в квартиру. В дальнейшем, пользуясь тем, что девушка является инвалидом второй группы психического расстройства и не способна осознавать характер и значение совершенных в отношении нее действий, изнасиловал ее", - рассказали в прокуратуре.

В результате девушка была госпитализирована с травмами, а ранее судимого злоумышленника задержали в тот же день.

Коллегия судей решила поддержать сторону обвинения и приговорила мужчину к 10 годам лишения свободы. До вступления приговора в силу обвиняемый будет находиться под стражей.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области будут судить мужчину по подозрению в изнасиловании беременной девушки.

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Теги: #суд#приговор#изнасилованиепогода в Киеве