Под Одессой мужчина изнасиловал 18-летнюю беременную девушку - его будут судить

Злоумышленника ранее уже судили за изнасилование, однако срок наказания он полностью не «отсидел».

В Одесской области будут судить мужчину за изнасилование 18-летней беременной жительницы Николаева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в конце прошлой недели прокуроры Коминтерновской местной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 26-летнего мужчины.

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Установлено, что в июне в городе Южный злоумышленник, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, ударил по лицу и изнасиловал молодую женщину, которая была беременна.

Правоохранители задержали мужчину через несколько часов после совершения преступления.

Как отмечается, обвиняемого ранее уже судили за аналогичное преступление (изнасилование). Однако полный срок наказания не отсидел, так как вышел на свободу досрочно.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Южненского отделения полиции по ч. 2 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в июне в городе Южный Одесской области был арестован подозреваемый в изнасиловании 18-летней беременной женщины. Потерпевшая приехала в гости к подруге, вечером они в компании мужчин отдыхали в кафе. Один из них предложил провести потерпевшую домой, однако по дороге затащил ее на пустырь и, угрожая физической расправой, изнасиловал.