Под Одессой микроавтобус сбил пешехода и протаранил легковушку: двое погибли (фото)

В результате аварии пешеход и водитель легкового авто погибли на месте.

На трассе Одесса-Рени в результате ДТП погибли двое человек, еще трое получили ранения.

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Как сообщает пресс-служба Измаильского отдела полиции Одесской области, 31-летний водитель микроавтобуса «Ford Transit» возле с. Утконосовка Измаильского района совершил наезд на неизвестного мужчину, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с встречным автомобилем «Toyota Camry». В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход и 46-летний водитель легковушки погибли на месте. Водителя микроавтобуса госпитализировали в городскую больницу, а двум его пассажирам медицинскую помощь оказали на месте аварии.

По данному факту следователи открыли производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого будут устанавливаться все обстоятельства происшествия.