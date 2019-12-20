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Под Одессой микроавтобус сбил пешехода и протаранил легковушку: двое погибли (фото)

13:46, 20 декабря 2019
Происшествия
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Водитель микроавтобуса сбил пешехода и столкнулся с легковым авто / Фото: Нацполіція

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Как сообщает пресс-служба Измаильского отдела полиции Одесской области, 31-летний водитель микроавтобуса «Ford Transit» возле с. Утконосовка Измаильского района совершил наезд на неизвестного мужчину, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с встречным автомобилем «Toyota Camry». В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход и 46-летний водитель легковушки погибли на месте. Водителя микроавтобуса госпитализировали в городскую больницу, а двум его пассажирам медицинскую помощь оказали на месте аварии.

Водитель легкового авто погиб на месте / Фото: Нацполіція

По данному факту следователи открыли производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого будут устанавливаться все обстоятельства происшествия.

Полиция открыла уголовное производство, водителя микроавтобуса госпитализированы / Фото: Нацполіція

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Теги: #ДТП в Одессе#новости Одессыпогода в Одессе