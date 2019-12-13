На Ривненщине во время взрыва на предприятии погиб рабочий (фото)

На месте ЧП работники самостоятельно потушили огонь, но спасти жизнь 24-летнего товарища не удалось.

В Ривненской области на предприятии произошел взрыв, во время которого погиб 24-летний работник.

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Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Ривненской области.

Как отмечается, ЧП произошло на частном предприятии в поселке Мизоч.

Первоочередным осмотром места происшествия следственно-оперативная группа установила, что 24-летний оператор зашел в помещение, где находились баллоны с углекислым газом. Через несколько минут произошел взрыв и возгорание. Это услышал охранник, который позвал на помощь еще одного работника. Вместе своими силами потушили огонь. Впрочем, спасти жизнь 24-летнего жителя Мизоча не удалось. Медики «скорой», прибывшие по вызову, лишь констатировали его смерть.

По данному факту следователи Здолбуновского отделения полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель человека).

В рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.