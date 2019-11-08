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В Ривне злоумышленник поджег Lexus и загорелся сам (фото)

10:50, 08 ноября 2019
Происшествия
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Злоумышленника задержали недалеко от места преступления / фото: ГУ ГСЧС Ривненской области

По информации пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, пожар удалось потушить в начале суток 8 ноября.

Огнем уничтожен моторный отсек автомобиля.

Как сообщил руководитель отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области Антон Крук, злоумышленника, который обоснованно подозревается в поджоге, правоохранителям удалось задержать недалеко от места преступления. Мужчину выдали полученные во время поджога ожоги.

Сейчас, по словам Крука, подозреваемый под стражей находится в ожоговом отделении местной больницы. Полицейские проверяют его на предмет совершения аналогичных преступлений.

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Теги: #поджог#Ривне