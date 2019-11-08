В Ривне злоумышленник поджег Lexus и загорелся сам (фото)
10:50, 08 ноября 2019Происшествия
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Сейчас пострадавший с ожогами находится в больнице под стражей.
Злоумышленника задержали недалеко от места преступления / фото: ГУ ГСЧС Ривненской области
В Ривне в ночь с 7 на 8 ноября на улице Коновальца злоумышленник поджег автомобиль марки Lexus и по неосторожности получил ожоги.
По информации пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, пожар удалось потушить в начале суток 8 ноября.
Огнем уничтожен моторный отсек автомобиля.
Как сообщил руководитель отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области Антон Крук, злоумышленника, который обоснованно подозревается в поджоге, правоохранителям удалось задержать недалеко от места преступления. Мужчину выдали полученные во время поджога ожоги.
Сейчас, по словам Крука, подозреваемый под стражей находится в ожоговом отделении местной больницы. Полицейские проверяют его на предмет совершения аналогичных преступлений.
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