В Ривне злоумышленник поджег Lexus и загорелся сам (фото)

Сейчас пострадавший с ожогами находится в больнице под стражей.

В Ривне в ночь с 7 на 8 ноября на улице Коновальца злоумышленник поджег автомобиль марки Lexus и по неосторожности получил ожоги.

По информации пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, пожар удалось потушить в начале суток 8 ноября.

Огнем уничтожен моторный отсек автомобиля.

Как сообщил руководитель отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области Антон Крук, злоумышленника, который обоснованно подозревается в поджоге, правоохранителям удалось задержать недалеко от места преступления. Мужчину выдали полученные во время поджога ожоги.

Сейчас, по словам Крука, подозреваемый под стражей находится в ожоговом отделении местной больницы. Полицейские проверяют его на предмет совершения аналогичных преступлений.