В Киеве один из начальников Госохраны на Skoda сбил насмерть пенсионерку

Подозреваемому "светит" от 3 до 8 лет заключения.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику одного из отделов Управления государственной охраны в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть пожилой женщины.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

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По предварительной информации, полицейский, управляя личным автомобилем марки Skoda, двигаясь задним ходом, совершил наезд на женщину преклонного возраста. В момент наезда потерпевшая находилась на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Сейчас решается вопрос относительно избрания подозреваемому меры пресечения. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое руководит транспортным средством, что повлекло смерть потерпевшего, то есть уголовное правонарушение).

В случае доказательства вины военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области произошло нападение на сотрудника полиции, в результате которого ему были нанесены травмы.