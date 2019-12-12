Под Киевом женщина напала на полицейского на автотрассе: у него сотрясение мозга

Нападавшую задержали, начато уголовное производство.

В Киевской области произошло нападение на сотрудника полиции, в результате которого ему были нанесены травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции столичного региона.

Нападение произошло на стационарном контрольном пункте полиции на трассе Киев - Одесса недалеко от Белой Церкви. Наряд остановил автомобиль, который двигался с одной включенной фарой. У водителя проверили документы и разрешили ехать дальше, однако из машины вышел пьяный пассажир и начал выяснять причину остановки.

"Вел себя нагло, на замечания полицейских не реагировал, выбежал на проезжую часть дороги. Чтобы уберечь мужчину от трагических последствий, правоохранители пытались его оттянуть от трассы. Именно тогда "на защиту своего родственника" вышла из машины молодая женщина. Она изо всех сил нанесла ногой удар в голову одному из патрульных полицейских", - говорится в сообщении.

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30-летнюю женщину задержали и установили, что содержание алкоголя в крови составил 1 промилле. У полицейского диагностировали травму головы и сотрясение мозга. По факту начато уголовное производство. Женщина находится в следственном изоляторе, ей грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет. Ее родственнику придется заплатить штраф - на него составили административные протоколы.

Как сообщал УНИАН, в Киеве задержали фейковый автомобиль полиции с псевдополицейским за рулем.