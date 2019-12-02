Стрельба в киевском ресторане "Баку": в полиции рассказали подробности

Правоохранители разыскивают неизвестных, причастных к преступлению.

В полиции рассказали подробности конфликта со стрельбой, который произошел 2 декабря в ресторане на улице Антоновича.

Читайте такжеСтрельба и разрисованные витрины: ночью вандалы в Киеве устроили расправу над российским магазином (фото)Как сообщили УНИАН в пресс-службе полиции Киева, в результате инцидента мужчина получил телесные повреждения, ему на месте оказывают медицинскую помощь.

По данным полиции, на спецлинию «102» поступило сообщение, что неустановленные лица избили посетителя ресторана и совершили несколько выстрелов в потолок. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и медики.

Начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин рассказал, что между несколькими неизвестными и 29-летним мужчиной возник конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников инцидента произвел несколько выстрелов в потолок ресторана, а после все нападавшие скрылись на иномарке:

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления места нахождения лиц, причастных к преступлению, и их задержания», – говорится в сообщении.

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства, добавили в полиции.

Ранее УНИАН сообщал, что стрельба произошла в ресторане «Баку».