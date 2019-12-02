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В столичном кафе "Баку" устроили стрельбу, есть пострадавшие (фото)

17:09, 02 декабря 2019
Происшествия
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В Києві знову стрілянина / Facebook, dtp.kiev.ua

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Как сообщается в Facebook проекта dtp.kiev.ua, после стрельбы злоумышленники скрылись на Mitsubishi серого цвета.

«Предварительно, несколько иностранцев в ходе конфликта начали стрельбу из травматического оружия. Пострадали несколько человек. иностранцы – гости из бывших южных республик Советского Союза», – говорится в сообщении.

В соцсетях также появились фото с места событий.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 декабря в Киеве на Позняках группа молодых людей устроила массовую драку в пиццерии MisterCat, а впоследствии разнесла автомобилем входные двери заведения.

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Теги: #стрельба#Киевщинапогода в Киеве