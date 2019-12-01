Убийство ребенка в центре Киева: в полиции рассказали подробности (фото)

Мальчик умер в карете "скорой" по дороге в больницу.

По факту убийства ребенка в центре Киева начато уголовное производство, проводится спецоперация для розыска злоумышленника.

Об этом сообщает полиция Киева.

Читайте такжеВ Киеве полицейские ликвидировали стрелка, ранившего двоих спецназовцевОтмечается, что неизвестній стрелял в мужчину, однако пуля попала в 3-летнего мальчика, который также находился в салоне. От полученного огнестрельного ранения ребенок скончался в карете «скорой» по дороге в больницу. По факту убийства начато уголовное производство.

«На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи. Правоохранители общаются со свидетелями и осматривают прилегающую к месту преступления территорию, в частности, устанавливают наличие камер видеонаблюдения, которые могли запечатлеть злоумышленника», – сообщили в полиции.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по статье 115 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, происшествие произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской.