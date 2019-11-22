На Харьковщине неизвестные облили кислотой авто пограничника (видео)

Подробности происшествия выясняют сотрудники Национальной полиции.

Ночью в поселке Золочев на Харьковщине неизвестные повредили автомобиль заместителя начальника одноименного отдела пограничной службы.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Читайте такжеНа Одесщине задержали необычного нарушытеля в рясе, которого разыскивает Интерпол (фото)«Утром офицер собирался на службу и обнаружил возле места проживания собственный автомобиль с поврежденными колесами и покрытием кузова (в результате действия химического вещества, предварительно – кислоты)», – отмечается в сообщении.

Подробности происшествия выясняют сотрудники Национальной полиции в сотрудничестве с офицерами внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы.

«Вероятно злодеи испортили транспортное средство, чтобы запугать пограничника из-за его служебной деятельности», – считают в службе.

Как ранее сообщал УНИАН, на границе с Молдовой украинские пограничники обстреляли контрабандистов.