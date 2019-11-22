На границе с Молдовой украинские пограничники обстреляли контрабандистов: трое раненых

Нарушители переправляли через границу табачные изделия.

Очередная попытка нарушителям избежать ответственности состоялась вчера, 21 ноября, в Черновицкой области.

Около 23 часов около н.п. Гвоздовцы (Сокирянский район) пограничный наряд выявил факт незаконного перемещения группой лиц табачных изделий через границу из Молдовы в Украину и загрузки их в автомобили с иностранной регистрации. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Читайте такжеУ берегов Италии обнаружили яхту с 74 нелегалами, на борту которой находились 2 украинца

Нарушители, заметив пограничников попытались скрыться на машинах. Во время попытки задержания беглецы проигнорировали законные требования наряда остановиться и направили одну машину на пограничников, чем создали явную угрозу их жизни и здоровью.

Действуя в соответствии с законодательством, пограничники применили оружие, так как предупредительные выстрелы не остановили нарушителей. В дальнейшем автомобиль нарушителей проследовал в направлении населенного пункта Гвоздовцы.

О данной ситуации пограничники немедленно проинформировали представителей правоохранительных органов.

Вскоре от дежурного подразделения полиции получена информация, что в центральную районную больницу обратились 3 человека с огнестрельными ранениями.

Сейчас во взаимодействии с другими правоохранительными органами устанавливаются личности всех правонарушителей и проводится дальнейшая проверка.