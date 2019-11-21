Оторвалось шасси: в Одессе Boeing 737 совершил жесткую посадку (видео)

Это уже второе чрезвычайное происшествие за сегодня, которое случилось в международном аэропорту «Одесса».

В четверг вечером Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший по маршруту Стамбул - Одесса, при посадке подломил переднюю стойку шасси.

Об этом сообщает «Думская».

Борт TC-JGZ остановился на взлетно-посадочной полосе между третьей и четвертой рулежными дорожками, не выкатился. Пилоты экстренно высадили пассажиров через надувные трапы.

Отмечается, что летчики из-за сильного ветра не смогли посадить самолет с первой попытки и ушли на второй круг, после чего десять минут «стояли» в зоне ожидания.

Затем они повторили попытку, в результате которой самолет совершил жесткую посадку.

Аварийные службы аэропорта были подняты по тревоге. Пострадавших нет. Самолет находится на заблокированной взлетно-посадочной полосе.

Как сообщал УНИАН, сегодня Международный аэропорт «Одесса» приостанавливал полеты из-за неисправности одного из самолетов.

По неподтвержденным данным, ЧП случилось с самолетом, выполнявшим частный рейс в Дубай. У воздушного судна произошла поломка шасси – прерванный взлет привел к блокированию работы аэропорта.