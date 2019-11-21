цей матеріал доступний українською

Оторвалось шасси: в Одессе Boeing 737 совершил жесткую посадку (видео)

23:09, 21 ноября 2019
Происшествия
945 0
Аварийные службы аэропорта были подняты по тревоге, пострадавших нет / фото: avianews.com

В четверг вечером Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший по маршруту Стамбул - Одесса, при посадке подломил переднюю стойку шасси.

Об этом сообщает «Думская».

Борт TC-JGZ остановился на взлетно-посадочной полосе между третьей и четвертой рулежными дорожками, не выкатился. Пилоты экстренно высадили пассажиров через надувные трапы.

фото: avianews.com

Отмечается, что летчики из-за сильного ветра не смогли посадить самолет с первой попытки и ушли на второй круг, после чего десять минут «стояли» в зоне ожидания.

Затем они повторили попытку, в результате которой самолет совершил жесткую посадку.

Аварийные службы аэропорта были подняты по тревоге. Пострадавших нет. Самолет находится на заблокированной взлетно-посадочной полосе.

Как сообщал УНИАН, сегодня Международный аэропорт «Одесса» приостанавливал полеты из-за неисправности одного из самолетов.

По неподтвержденным данным, ЧП случилось с самолетом, выполнявшим частный рейс в Дубай. У воздушного судна произошла поломка шасси – прерванный взлет привел к блокированию работы аэропорта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #самолет#Одесса