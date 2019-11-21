Аэропорт «Одесса» приостанавливал полеты из-за неисправности самолета

По неподтвержденным данным, у самолета произошла поломка шасси.

Международный аэропорт «Одесса» приостанавливал полеты из-за неисправности одного из самолетов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта, сегодня в 11:21 по техническим причинам был прерван взлет самолета бизнес-авиации.

«В связи с этим аэропорт «Одесса» приостановил полеты с 12:27 до 14:00 по местному времени», - заявили в пресс-службе.

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На уточняющий вопрос УНИАН, имеет ли отношение к нештатной ситуации сильный порывистый ветер, в пресс-службе ответили отрицательно.

По неподтвержденным данным, ЧП случилось с самолетом, выполнявшим частный рейс в Дубай. У воздушного судна произошла поломка шасси – прерванный взлет привел к блокированию работы аэропорта.

Из-за этого в другой аэропорт перенаправлен борт авиакомпании МАУ, следовавший в Одессу из Шарм-эль-Шейха (Египет), который ожидался в 12.40. Задерживается самолет Turkish Airlines из Стамбула (Турция, 14.10).

В 14.05 с задержкой прибыл первый после вынужденного перерыва борт – из Минска (Беларусь) с опозданием на 25 минут.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.