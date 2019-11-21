цей матеріал доступний українською

В Кривом Роге собаку выбросили из окна многоэтажки – она погибла

11:33, 21 ноября 2019
Происшествия
145 0
Стафф по кличке Пуля погиб / фото: one.kr.ua

Об этом передает местное издание "1 криворожский".

Читайте такжеЧиновнику-живодеру, который тащил собаку по дороге, грозит до 8 лет за решеткой (фото)

Трагедия произошла на улице Николая Свитальского. Как рассказал владелец собаки, на улице он познакомился с мужчиной. У них завязался разговор, после чего они взяли алкоголь и пошли к нему домой с новым знакомым.

Там молодой человек начал брызгать водой в собаку, на что хозяин пса сделал замечание. И новый знакомый ударил его. Собака отреагировала и схватила парня.

По словам владельца стаффа, его гость разозлился и выбросил собаку. После этого скрылся.

Стафф по кличке Пуля погиб.

Как сообщал УНИАН, вблизи села Кузьмин в Красиловском районе Хмельницкой области работник Госархива волок по дороге привязанный к автомобилю собаку.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Днепропетровщина#собакапогода в Днепре