Лапы стерлись в кровь: чиновник из Хмельницкого привязал собаку к машине и протащил 1,5 километра (видео 18+)

Как объяснил экс-заместитель мэра, таким образом он хотел наказать собаку, которая якобы укусила его мать.

Бывший заместитель мэра, а ныне – директор Государственного архива Хмельницкой области Владимир Байдич привязал свою собаку к автомобилю и протащил 1,5 километра по дороге. Бедный пес вынужден был бежать за автомобилем своего «хозяина».

Об этом сообщили в сообществе защитников животных региона в Facebook.

Неравнодушные очевидцы остановили живодера в Красиловском районе и потребовали, чтобы он отвязал пса от машины, а после этого - вызвали полицию.

Как объяснил чиновник, таким образом он хотел наказать собаку, которая якобы укусила его мать. Пса забрали волонтеры, он сильно травмирован и сейчас находится в ветеринарной клинике.

По данным местного сайта vsim.ua, происходящее заметил солдат спецназа, которые проезжал мимо. Чиновник тянул собаку на цепи за машиной. При этом пес был полностью окровавлен. По словам очевидцев, кровавые следы наблюдались в течение 1,5 километра.

Во вторник, 19 ноября, активисты собираются провести акцию протеста под управлением полиции и будут требовать наказать «хозяина» собаки.

В полиции Красилова сообщили, что по данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины. "Жестокое обращение с животными".

На данный момент, чиновнику за жестокое обращение с животным грозит наказание в виде штрафа в размере от 3400 до 5100 гривен или лишение свободы сроком от шести месяцев до трех лет.

Как сообщал УНИАН, в Днепре 46-летний местный житель, который 8 сентября издевался над собственной собакой и хотел ее убить ножом, покончил жизнь самоубийством перед заседанием суда.