В Киеве в троллейбусе молодые люди бросились с ножами на пассажиров из-за замечания за брань

Правоохранители при участии неравнодушных граждан задержали нападавших.

В киевском троллейбусе молодчики бросились с ножами на пассажиров, которые сделали им замечание за громкую брань.

Читайте такжеПод Днепром дети ограбили церковь и потратили похищенные деньги на игры

Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook, в настоящее время нападающие задержані.

Он разместил видео с места происшествия. По информации представителя патрульной полиции, экипаж мониторинга управления патрульной полиции в г. Киеве, который двигался по улице Вышгородской, заметил как посреди дороги остановился троллейбус и из него быстро выбегают люди.

«Через мгновение инспектора уже были у задних дверей троллейбуса, через которые в салоне увидели драку - двое неизвестных бросаются на других пассажиров троллейбуса с ножами. В салоне также находятся дети ... Нападавшие, увидев патрульных, переключили свое внимание на них и начали быстро бежать в их сторону, держа в руках ножи. Согласно ЗУ «О Национальной полиции», один из инспекторов достал табельное огнестрельное оружие и привел его в боевую готовность, ведь в сложившейся ситуации могли быть основания для его применения. Решительные действия полицейских заставили нападавших отказаться от резких движений и агрессии как в сторону патрульных, так и граждан», - написал Билошицкий.

Между тем, по его словам, другой инспектор и еще двое неравнодушных граждан, задержали указанных лиц.

«Через минуту двое нападавших лежали на земле в наручниках. На место происшествия вызвали следователей. Молодых людей задержали», - отметил Билошицкий.

Он добавил, что медики осмотрели всех участников происшествия, к счастью, никто серьезных травм не получил.

«После происшествия инспектора узнали причину конфликта: двое неизвестных ехали в троллейбусе и громко ругались, другие пассажиры им сделали замечание. Вместо «извините» мужчины достали ножи и напали на тех, кто им сделал замечание ... », - написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.