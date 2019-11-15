На Одесщине задержали необычного нарушителя в рясе, которого разыскивает Интерпол (фото)

Задержанного передали полицейским для дальнейших правовых решений.

В Одесской области пограничники задержали нарушителя в рясе, которого разыскивает Интерпол.

Читайте такжеВ Харькове задержали подозреваемого в убийствах, которого 10 лет искал Интерпол (видео)Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Отмечается, что необычного 44-летнего нарушителя обнаружили в пункте пропуска «Новые Трояны» пограничники Измаильского отряда.

«Во время мероприятий контроля на гражданина Боснии и Герцеговины, который прибыл на въезд в Украину, пограничники установили, что его разыскивает Интерпол. Правоохранители выяснили, что иностранца-правонарушителя, который прибыл в церковном наряде, разыскивали правоохранительные органы Сербии. По данному факту пограничники сообщили Укрбюро Интерпола», – говорится в сообщении.

Сейчас задержанного передали сотрудникам Болградского отделения Национальной полиции для дальнейших правовых решений.

Ранее УНИАН сообщал, как в Одесской области пограничники задержали молдаванина, которого разыскивает Чехия.