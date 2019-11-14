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Под Днепром дети ограбили церковь и потратили похищенные деньги на игры

19:03, 14 ноября 2019
Происшествия
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На Днепропетровщине дети обокрали церковь / dp.npu.gov.ua

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Как сообщается на сайте областного управления полиции, 9 ноября двое парней зашли в местную церковь и похитили из ящика пожертвования прихожан.

13 ноября правоохранители установили личности воров – ими оказались 12-летние местные жители. Детей доставили в отделение полиции, где они в присутствии родителей рассказали, что потратили украденные деньги на игры в детском развлекательном комплексе.

Родителей детей привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 184 КУАП (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей относительно воспитания детей). Им грозит штраф.

Ранее сообщалось, что в школе в Киеве женщина ограбила 6-летнюю девочку.

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Теги: #дети#Днепропетровщинапогода в Днепре