Наезд чиновника на журналистов под Киевом: полиция открыла уголовное производство

Сельский председатель с. Дударков Николай Гуральник вместо отвечать на вопросы журналистов наехал на них автомобилем.

По факту наезда сельского председателя села Дударков Киевской области Николая Гуральника автомобилем на журналиста съемочной группы "Центра журналистских расследований" открыто уголовное производство.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевщины, конфликт между журналистами и чиновниками произошел 13 ноября.

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"Мужчина отказался отвечать на вопросы представителей масс-медиа. Вместо этого сел за руль своего автомобиля и двинулся, несмотря на то, что движение ему преградили журналисты. Одного из них чиновник «провез на капоте несколько десятков метров", - сказано в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Также в отношении должностного лица составлен административный протокол по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) КоАП.

Полиция устанавливает все детали уголовного правонарушения, выясняет роль каждого участника инцидента.

Как сообщал УНИАН, журналисты приехали к Николаю Гуральнику в приемный день, однако чиновник не считал нужным отвечать на вопросы, сел в машину и провез на капоте одного из них.