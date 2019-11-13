В Киеве родители бросили 3-летнего ребенка на улице из-за "жизненных трудностей"

На теле мальчика были синяки, его госпитализировали в больницу.

В Киеве правоохранители установили родителей 3-летнего мальчика, которого недавно обнаружили в Подольском районе столицы.

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киева, сейчас ребенок находится в детском доме.

Читайте такжеВ Белой Церкви отец отобрал сына у матери и уехал из города (фото)«Его жизни ничего не угрожает. Дальнейшую судьбу малолетнего будут решать представители социальных служб», - говорится в сообщении.

Отмечается, что неравнодушные граждане на улице Вышгородской заметили мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения и находился вместе с маленьким ребенком. Мальчика врачи госпитализировали в медицинское учреждение. Мужчина сообщил полицейским, что он является отцом мальчика и поедет следом в больницу за ребенком.

«Однако состоянием здоровья маленького пациента долгий период времени никто интересовался. В связи с чем правоохранители начали поиск родителей или родных мальчика», - сообщили в полиции.

Впоследствии правоохранители установили родителей ребенка. Свое отсутствие на протяжении длительного времени они объяснили тяжелым материальным положением и жизненными сложностями.

Работники сектора ювенальной превенции Подольского управления полиции в отношении отца ребенка составили административный протокол по ч.1 ст. 184 (Невыполнение родителями или заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию детей) кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы для принятия решения направлены в суд.

Как ранее сообщал УНИАН, мальчика госпитализировали в больницу с синяками на теле.