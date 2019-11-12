На Волыни семья отравилась неизвестным веществом: мужчина умер, женщина и ребенок – в больнице

В полиции не исключают, что семья могла отравиться грибами или суррогатным алкоголем.

В Волынской области полиция устанавливает обстоятельства смерти 45-летнего мужчины и госпитализации его жены с семимесячным младенцем.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Волынской области, вчера, 11 ноября, в селе Яромель Киверцевского района односельчане обнаружили в доме по месту жительства супружескую пару без сознания. Вместе с малолетним ребенком пострадавшие были госпитализированы.

По данным полиции, в тот же день мужчина скончался в больнице. С целью окончательного установления причин смерти тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По факту смерти мужчины сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной правовой квалификацией «несчастный случай».

В полиции не исключают, что семья могла отравиться грибами или суррогатным алкоголем.

Как сообщил директор по информационно-аналитической работе КП «Луцкая городская клиническая больница» Андрей Смольянинов, мужчина и женщина, которые вчера были доставлены в больницу, отравились неизвестным веществом.

«По клинике это совершенно не похоже на отравление грибами. Пациенты были доставлены в бессознательном состоянии в отделение детоксикации острых отравлений и диализа, где проводилась интенсивная терапия. Несмотря на это, мужчина ночью скончался. Женщина на утро пришла в сознание. Сейчас она продолжает получать интенсивную терапию», - рассказал Смольянинов.

По его словам, женщина находится в тяжелом состоянии. Врачи пока не дают никаких прогнозов относительно ее выздоровления.

Как сообщили в Волынском областном детском территориальном медицинском объединении, в данный момент семимесячный младенец находится у них на лечении.