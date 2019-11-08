"Во все тяжкие" по-днепровски: парень пересмотрел сериалов и создал нарколабораторию (видео)

Продавал наркотики юноша через интернет. Говорит, за день зарабатывал 2-3 тыс. гривень.

В Днепре поймали 22-летнего юношу с наркотиками на миллион. Парень пересмотрел сериалов и начал преступный бизнес.

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Юноша недавно получил диплом микробиолога, говорится в сюжете ТСН.

И пока он искал работу после вуза, пересматривал фильмы и вдруг вдохновился сюжетом. Поэтому арендовал квартиру и там создал нарколабораторию. Производство метамфетамина приобрело значительные масштабы.

Справка. Американская телевизионная драма «Во все тяжкие» (Breaking Bad) выходила на американском кабельном канале AMC с 2008 по 2013 годы. Сюжет шоу был посвящен судьбе наркоторговцев Уолтера Уайта (Брайан Крэнстон) и Джесси Пинкмана (Аарон Пол).

Ранее на Прикарпатье разоблачили крупную нарколабораторию, из которой изъяли более тонны элитных сортов наркосодержащих конопли.