Специалист объяснил, в чем проблема со "штурмодронами".

Несмотря на эпизодическое использование наземных роботизированных комплексов при проведении штурмовых действий, на текущий момент "штурмодроны", которые бы эффективно вели наступательный бой остаются больше фантастикой, чем реальностью. Об этом в интервью УНИАН рассказал производитель дронов из Харькова Алексей Завражный.

Он отметил, что работа над усовершенствованием наземных военных роботов активно ведется, но до "штурмодронов" еще далеко.

"Если мы чего-то не видим массово на поле боя, значит это неэффективно или финансово, или с точки зрения применения. (...) Знакомые бойцы пробовали цеплять [на наземные дроны] и автоматы, и РПГ-7. Это работает очень неточно. И после выстрела нужно сразу возвращаться обратно на перезарядку", - объясняет специалист.

По словам Завражного, хоть эксперименты со штурмовыми дронами продолжаются, основное внимание все же уделяется беспилотным летательным аппаратам.

Специалист также разнес миф о том, что Китай якобы впереди всего мира со своими дронами, которые вроде бы уже и роями летают, и стаями "робособак" по земле бегают.

"То, что показывают китайцы - рои летают, робособаки бегают - мы в тылу можем показывать "шоу" и красивее. Пока не прозвучит тревога и не включат РЭБ, и пока все это не попадает. Нормальный украинский или российский РЭБ разорвал бы связь в китайском рое", - отметил Завражный.

Он подчеркнул, что большинство беспилотных решений, которыми китайцы хвастаются на публику, "не являются рабочими". Но, по мнению Завражного, потенциал у этих изделий все равно есть. Особенно с учетом того, что Китай использует российско-украинскую войну как тестовый полигон для своих технологий.

Как писал УНИАН, несмотря на громкие анонсы, ракетная программа Украины до сих пор не заработала должным образом. По словам авиационного эксперта Константина Криволапа, серийного производства ракет "Фламинго" и "Сапсан" в ближайшее время не будет. Также не все в порядке с украинской ракетой "Длинный Нептун".

Кроме того, мы рассказывали, что Россия перенимает украинский опыт использования легкомоторных спортивных самолетов для охоты на вражеские беспилотники.

