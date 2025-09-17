Несмотря на эпизодическое использование наземных роботизированных комплексов при проведении штурмовых действий, на текущий момент "штурмодроны", которые бы эффективно вели наступательный бой остаются больше фантастикой, чем реальностью. Об этом в интервью УНИАН рассказал производитель дронов из Харькова Алексей Завражный.
Он отметил, что работа над усовершенствованием наземных военных роботов активно ведется, но до "штурмодронов" еще далеко.
"Если мы чего-то не видим массово на поле боя, значит это неэффективно или финансово, или с точки зрения применения. (...) Знакомые бойцы пробовали цеплять [на наземные дроны] и автоматы, и РПГ-7. Это работает очень неточно. И после выстрела нужно сразу возвращаться обратно на перезарядку", - объясняет специалист.
По словам Завражного, хоть эксперименты со штурмовыми дронами продолжаются, основное внимание все же уделяется беспилотным летательным аппаратам.
Специалист также разнес миф о том, что Китай якобы впереди всего мира со своими дронами, которые вроде бы уже и роями летают, и стаями "робособак" по земле бегают.
"То, что показывают китайцы - рои летают, робособаки бегают - мы в тылу можем показывать "шоу" и красивее. Пока не прозвучит тревога и не включат РЭБ, и пока все это не попадает. Нормальный украинский или российский РЭБ разорвал бы связь в китайском рое", - отметил Завражный.
Он подчеркнул, что большинство беспилотных решений, которыми китайцы хвастаются на публику, "не являются рабочими". Но, по мнению Завражного, потенциал у этих изделий все равно есть. Особенно с учетом того, что Китай использует российско-украинскую войну как тестовый полигон для своих технологий.
Война в Украине: оружие
Как писал УНИАН, несмотря на громкие анонсы, ракетная программа Украины до сих пор не заработала должным образом. По словам авиационного эксперта Константина Криволапа, серийного производства ракет "Фламинго" и "Сапсан" в ближайшее время не будет. Также не все в порядке с украинской ракетой "Длинный Нептун".
Кроме того, мы рассказывали, что Россия перенимает украинский опыт использования легкомоторных спортивных самолетов для охоты на вражеские беспилотники.