Сообщается, что пара связала себя узами брака во время поездки по Европе в начале лета.

Популярный канадский актер Киану Ривз и его возлюбленная, художница Александра Грант тайно поженились. Об этом сообщает издание RadarOnline со ссылкой на источники.

Отмечается, что 61-летний Ривз и 52-летняя Грант тихо связали себя узами брака во время поездки по Европе в начале лета 2025 года.

По словам друзей актера, художница стала его опорой и помогла ему исцелиться от трагедий, которые отравили его жизнь.

"Свадьба состоялась в Европе в начале этого лета, очень камерная и очень сдержанная… Они говорили об этом годами, но в итоге захотели, чтобы это было только для них. Киану и Александра ценят свою личную жизнь, поэтому сохранение этого в тайне им идеально подходит", - сообщил инсайдер.

Известно, что Грант и Ривз познакомились на вечеринке в 2009 году и вместе работали над книгой "Ода счастью". Они долгое время сотрудничали, прежде чем публично подтвердить свой роман в 2019 году.

"Александра - огромный источник поддержки для него. После всего, что пережил Киану, она успокаивает его. Все друзья замечают, насколько лучше он выглядит рядом с ней - он больше смеется, он более расслаблен. Она - его настоящая опора", - рассказал другой источник.

Напоминается, что в 1999 году партнерша Киану Дженнифер Сайм родила их мертворожденную дочь Аву. Вскоре после этого пара рассталась, а два года спустя Сайм погибла в автокатастрофе в возрасте 28 лет.

