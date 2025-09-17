Эти три невероятных направления в Албании, Черногории и Турции к тому же доступны по цене.

Средиземноморье – огромный регион, который раскинулся далеко за пределы нескольких переполненных туристами курортов.

Туристический эксперт издания Travel Off Path Сэм Сирс назвал три секретных средиземноморских уголка, которые стоит обязательно посетить при первой возможности.

"Будь то Албания, живописный рай Черногории или, возможно, самый сокровенный секрет Турции, давайте погрузимся во все три средиземноморских уголка, которые рекламируют как обязательные к посещению. И самое главное, все они невероятно доступны", – отмечает автор подборки.

1. Химара, Албания. "Нет никаких сомнений: Албания – самая модная страна Средиземноморья. Когда мне довелось побывать там несколько лет назад, она только начинала привлекать внимание, но теперь это настоящая звезда", – отмечает Сирс.

Впрочем он также констатирует, что некоторые албанские райские уголки уже стали такими же многолюдными, как греческие острова. Однако Химара все еще остается тихим раем, который местные жители хранят в тайне.

"Этот тихий пляжный курорт идеально расположен на Албанской Ривьере, вдали от толп туристов, посещающих более известные места на том же побережье. Здесь вас ждут яркие синие берега, бухты, где можно поплавать, ужины на свежем воздухе и удобные однодневные поездки в соседние Джале и Джипе, где, возможно, еще более кристально чистые воды. Но несмотря на тихий городок, вам никогда не будет скучно", – рассказывает бывалый турист.

Он отмечает, что в городе доступны множество пляжей, каждый из которыхз обладает своим неповторимым колоритом, а также уединенная бухта Порто-Палермо с потрясающим замком и более тихими пляжами, такими как Спиле и Сфагейо. Ну а завершить день стоит в Старом городе Химары, попивая бокал местного вина.

2. Пераст, Черногория. "В последние годы Черногория стала одним из самых популярных направлений на Средиземноморье. Хотя столица Подгорица может показаться сонным местом, побережье здесь дышит совершенно другой атмосферой. Которский залив – одно из самых красивых мест в Европе, хотя здесь мало нормальных пляжей", – делится впечатлениями Сирс.

Однако, по его словам, Пераст – это не место, где можно просто устроиться в шезлонге и получить витамин D. Это место, где время течет в церковных колоколах и звоне бокалов вдоль живописной набережной, усеянной барочными дворцами, уютными винными барами и красочными лодками.

Расположенные недалеко от более популярного Котора, Пераст менее многолюден, не менее прекрасен и располагает парой островов, о которых почти никто не слышал.

3. Калкан, Турция. Опытный турист отмечает, что Турция – это не только переполненные туристами Стамбул и Анталья. Там также есть такие малоизвестные жемчужины, как Калакан – город с прекрасными песчаными пляжами, историческими местами, дешевым пивом ​​и супердешевыми авиабилетами из Европы.

Расположенный на так называемом Бирюзовом побережье Турции, этот развивающийся курорт предлагает все: от живописных набережных до роскошных курортов и близлежащих объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, как, например, Ксантос-Летун.

"Еще один аспект, который невозможно не заметить, – это сверкающий белый городской пейзаж, где на некоторых крышах располагаются популярные рестораны с непревзойденными видами на побережье", – делится впечатлениями Сирс.

Также он советует обратить внимание на один из самых известных пляжей Турции – Капуташа. Сейчас лучшее время для его посещения, поскольку летний наплыв туристов в страну сократился.

Другие идеи для отдыха вдали от толп

