Он отметил, что на сегодня по всей линии фронта самая сложная ситуация в районе Покровска.

Для ликвидации "клина" оккупантов в районе Доброполья украинские командиры реализуют очень грамотную операцию, но она продлится недели, а возможно месяцы.

Об этом сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире телеканала "Киев24". Он отметил, что на сегодня по всей линии фронта самая сложная ситуация в районе Покровска. И больше всего оккупанты прикладывают усилия на севере от Покровска, Добропольском направлении, и на западе от Покровска - продвижение на Днепропетровщину.

"На данный момент мы не убрали "клин" врага возле Доброполья. И это очень хорошо, что мы не делаем это наскоком. Действительно штурмовые подразделения 1-го Корпуса делают методическую зачистку. То есть они подпускают дополнительные резервы врага и затем их методично уничтожают, в том числе с применением дронов и других видов вооружений. И таким образом это такое постепенное нарезание этой "салями". Потому что мы понимаем, что резервы врага на этом направлении достаточно существенные, то есть более 110 тыс. и это морская пехота и десантно-штурмовые подразделения. Это элита российских войск", - прокомментировал Кузан.

Видео дня

Он напомнил, что штурмовые действия сопровождаются всегда большими потерями.

"И те командиры, которые планируют Добропольскую операцию, действуют абсолютно грамотно и правильно - не спеша, но постепенно оттесняют врага от основных путей его обеспечения. Враг изолирован, скован и проводится такая плановая операция по постепенному его расчленению и постепенному его уничтожению. То есть это истощение и это самая оптимальная операция для того, чтобы в первую очередь сохранить наших штурмовиков. Поэтому я и ставлю в пример эту операцию как чрезвычайно успешную, и чрезвычайно эффективную", - говорит эксперт.

В то же время он отметил, что для деблокады своих сил, россияне подтянули самые элитные подразделения. Поэтому бои там продолжаются чрезвычайно упорные, чрезвычайно тяжелые и изнурительные.

"Но самое главное, что результат этих боев все же в нашу пользу", - подчеркнул Кузан.

По его словам, наш 1-й Корпус, который занимается контратаками, разделяет силы противника.

"Мы видим уже потенциальных три окружения для врага. Третье пока не оформилось, но оно уже вырисовывается. И туда враг дополнительно перебрасывает свои силы и свои ресурсы для того, чтобы исправить эту ситуацию. И это достаточно выгодно для нас. Потому что там соотношение потерь наших с врагом составляют 1:5 в нашу пользу. То есть это очень грамотная оборонительная операция с переходом к контратакующим действиям", - сказал эксперт.

При этом он отметил, что в ближайшие дни точно эта операция не завершится, потому что там сконцентрировано большое количество сил и с нашей, и с вражеской стороны:

"Поэтому речь идет как минимум о неделях, а тот о месяцах. Мы должны набраться терпения".

И относительно захода врага на территорию Днепропетровской области он сказал, что хоть враг и кичится этим, но та территория - это степь, равнинная местность. А потому враг не может "зацепиться" и приходится растягивать свои коммуникации.

"А это означает увеличение времени на логистику. И это выгодно для нас. Я бы не назвал это продвижение для врага плюсом", - выразил убеждение Кузан.

Ситуацию на Добропольском направлении

Как сообщал УНИАН, ранее военный эксперт Михаил Жирохов также говорил, что в ходе ликвидации нашими Силами обороны узкого вклинения россиян возле Доброполья могут попасть в окружение сразу несколько бригад армии РФ.

Вместе с тем, по его словам, россияне продолжают распространять эту тактику и организовали еще три "кишки" на участке фронта на Днепропетровщине.

Так называемая "кишка" россиян была образована в районе Доброполья малыми пехотными группами. Но это вклинение было быстро обрезано украинскими защитниками.

Как отмечал 8 сентября майор запаса Алексей Гетьман, ширина "кишки" (этого продвижения) 1 км и она простреливается даже из стрелкового оружия с обоих флангов. Туда прибыл наш "Азов", который уже почти все это продвижение ликвидировал.

В Институте изучения войны сообщали, что россияне из Сумской области и Херсонского направления перебросили относительно элитные подразделения морской пехоты и воздушно-десантных войск на Покровское направление. Согласно их данным, российских военных 155-й бригады морского флота из Курской области РФ перебросили под Доброполье.

Впоследствии стало известно, что Россия перебросила в Донецкую область еще две бригады морпехов.

Вас также могут заинтересовать новости: