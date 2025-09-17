Инвестиционно-консалтинговая компания Геологическая инвестиционная группа, работающая на сырьевых рынках, официально подтвердила готовность присоединиться к конкурсам по отбору управляющих недровыми активами, которые находятся в управлении Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Речь идет о корпоративных правах ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар" и группы компаний ООО "Юнигран", по которым в ближайшее время планируется объявление конкурсов. Об этом компания сообщила на своей странице Facebook.

Для качественной подготовки конкурсных предложений компания подала серию официальных запросов в АРМА с просьбой предоставить базовую информацию об активах: финансовую отчетность, экономические показатели и корпоративную структуру. Все запросы получили отказ.

В компании отмечают: это не единичный случай. Отказы поступали как при предыдущем руководстве агентства, так и теперь - уже при новом.

"Формальный отказ звучит как "тайна следствия". Хотя, заметьте: на сайте самого агентства четко написано, что участники конкурса имеют право получить детализированную информацию. Мы хорошо понимаем осторожность государственного органа. Но экономические характеристики активов - это не тайна. Это базовые вещи, без которых честный и прозрачный конкурс просто невозможен", - отметили в компании.

Отсутствие доступа к данным, по словам представителей бизнеса, создает асимметрию и ставит участников в неравные условия. Это не только подрывает прозрачность конкурса, но и снижает шансы государства получить наиболее эффективное управление арестованными активами.