Сейчас маловероятно, что укрепление гривни будет продолжаться, однако и сильной девальвации тоже ждать не стоит.

На валютном рынке Украины сейчас наблюдается разнонаправленная ситуация: доллар уже некоторое время дешевеет, а курс евро набирает обороты.

При этом американская валюта по официальному курсу НБУ сейчас находится недалеко от самого низкого уровня с начала года. Так, в апреле доллар опускался до отметки в 41,08 гривни, а сейчас находится на уровне 41,18 грн. Больше всего же "американец" стоил в январе этого года, достигнув показателя в 42,28 гривни.

Финансовые эксперты рассказали УНИАН, что сейчас происходит с гривной и стоит ли покупать или продавать доллары сейчас.

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отмечает, что предсказать, покупать или продавать валюту, очень сложно, ведь поступление международной помощи или массовая продажа валюты экспортерами могут временно усилить гривню. Тогда как задержки внешних платежей, логистические сложности или обострение рисков способны вызвать ее ослабление.

"Фактически курс может немного колебаться в зависимости от новостей и того, сколько людей покупает или продает валюту. Если речь идет о большой сумме, ее часто разбивают на несколько частей, чтобы меньше рисковать из-за внезапных скачков курса", - говорит эксперт.

Руководитель по продажам банка "Авангард" Юрий Крохмаль отметил, что втекущей ситуации, с одной стороны маловероятно, что укрепление гривни будет продолжаться. В то же время риск сильной девальвации, по его словам, тоже низкий.

"На фоне стабильного курса особенно выгодно выглядят вложения в гривневые активы, в частности в ОВГЗ, по которым до сих пор сохраняются относительно высокие ставки, несмотря на постепенное замедление инфляции", - советует банкир.

Что происходит на валютном рынке Украины

Золотько отметила, что на прошлой неделе гривна ослабла, однако незначительно - среднее официальное значение составляло 41,22 грн/долл., а официальный курс на 17 сентября Нацбанк установил уже на уровне 41,18 грн/долл.

"Прошедшая неделя отметилась также объемами чистой продажи валюты регулятором на уровне ниже на 20% от предыдущей недели. Что это означает для курса на текущей неделе? Наиболее вероятный сценарий на текущую неделю - незначительные изменения курса как в одну, так и в другую сторону", - говорит эксперт.

Аналитики инвестиционной группы ICU добавляют, что Национальный банк уменьшил продажу валюты из международных резервов до пятимесячного минимума, постепенно увеличивая амплитуду колебаний курса гривны. Так, продажа валюты регулятором составила лишь 443 млн долларов, что является минимумом с середины апреля, когда недельный объем интервенций составил лишь 314 млн долларов. Произошло это на фоне достаточно резкого сокращения дефицита валюты на рынке, почти вдвое - до 225 млн долларов (за четыре рабочих дня прошлой недели).

Между тем, по данным специалистов, регулятор позволял довольно заметные колебания курса, на 9-13 копеек по итогам дня. Однако колебания происходили преимущественно на уровне меньше 41,3 грн/долл. Снижение дефицита валюты позволило Нацбанку уменьшать интервенции дальше.

"НБУ чувствует себя вполне комфортно с такими объемами интервенций и большими международными резервами. НБУ может продолжать увеличивать амплитуду колебаний курса гривны, сохраняя его еще какое-то время неподалеку текущего уровня", - добавляют аналитики в разговоре с УНИАН.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 17 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,18 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 5 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,66 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 16 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 5 копеек - до 41,45 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 40,95 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал сразу на 24 копейки и составляет 49,05 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,33 гривни за евро.

