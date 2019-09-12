На Прикарпатье местный житель вырастил марихуаны на 50 миллионов евро (фото, видео)

Из нарколаборатории изъяли свыше тонны элитных сортов наркосодержащией конопли.

На Прикарпатье разоблачили крупную нарколабораторию, из которой изъяли более тонны элитных сортов наркосодержащией конопли.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

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Там рассказали, что местный житель с сообщниками взял в аренду теплично-овощной комбинат в одном из сел Косовского района. В теплицах площадью 4 га злоумышленники высадили элитные сорта наркотической конопли с повышенным содержанием тетрагидроканнабинола. Хозяйственные и административные здания приспособили под процесс переработки наркотического сырья.

Плантация была оборудована высокотехнологичными системами подогрева, освещения, полива, подкормки почвы и воздуха, датчиками температуры и влажности, централизованной сетью видеонаблюдения и охранялась служебными собаками. Работников во время смены закрывали на территории, чтобы избежать краж и самовольного выхода с территории.

Во время спецоперации правоохранители задержали одного из организаторов и двух соорганизаторов, а также 20 наемных сотрудников, которые обеспечивали работу нарколаборатории. Кроме того, изъяты два пистолета.

В теплицах на специальном грунте обнаружили около 100 тысяч взрослых наркосодержащих растений. Найдена измельченная растительная масса сухих соцветий и листьев общим весом более тонны.

По ценам "черного" рынка стоимость изъятого составляет около 50 миллионов евро. Килограмм готового наркотика организаторы сбывали за 3,5 тысячи евро.

Сейчас проверяется версия, что наркотик оптовыми партиями переправляли заграницу.

"Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Продолжается документирование и изъятие доказательств. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы", - добавили в полиции.

Как сообщал УНИАН, в августе в Запорожской области изъяли наркотиков на 20 миллионов гривень.