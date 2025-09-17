Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе.

Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским на следующей неделе посетит Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга.

"Мы действительно готовимся к Генассамблее ООН, к поездке украинской делегации самого высокого уровня, то есть во главе с президентом Украины", - сказал Тихий.

Как сообщал УНИАН, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе для обсуждения мирных инициатив. По его словам, Трамп все еще надеется выступить посредником в мирном соглашении между Киевом и Москвой.

Видео дня

Он отметил, что Трамп провел "несколько телефонных звонков с Путиным, несколько встреч с Зеленским, в том числе, вероятно, (проведет встречу) на следующей неделе в Нью-Йорке", где лидеры соберутся на Генеральную Ассамблею ООН. "Он (Трамп) продолжит попытки. Если мир возможен, он хочет его достичь", - сказал госсекретарь США.

80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН состоится 22-26 сентября.

Трамп и Зеленский - новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией.

"Зеленский и Путин ненавидят друг друга. Поэтому, кажется, мне придется сидеть с ними в одной комнате, потому что они не могут находиться вдвоем, слишком сильная ненависть", - подчеркнул он.

В свою очередь Владимир Зеленский призвал Трампа занять "четкую позицию" относительно прекращения войны в Украине и санкций против России. Он также отметил, что у Трампа достаточно сил, чтобы заставить Путина его бояться.

Вас также могут заинтересовать новости: