Сбитие беспилотников РФ над небом Польши было не совсем эффективным.

Недавнее вторжение 19 российских беспилотников в Польшу вызвало тревогу во всей Европе и ознаменовало новую опасную эскалацию гибридной войны РФ против Запада. В частности генсек НАТО Марк Рютте тогда заявил, что это была "самая большая концентрация нарушений воздушного пространства НАТО, которую мы когда-либо видели", а премьер-министр Польши Дональд Туск назвал такой случай "ближайшим к открытому конфликту со времен Второй мировой войны". Об этом пишет научный сотрудник Henry Jackson Society Дэвид Кириченко для Atlantic Council.

В то же время экс-командующий армии США Бен Ходжес считает, что эта операция была репетицией Кремля с целью проверки времени реагирования и возможностей НАТО.

"Использование F-35 и F-22 против беспилотников показывает, что мы еще не готовы", - подчеркнул он.

Многие аналитики согласились с Ходжесом о неэффективности использования истребителей НАТО и дорогих ракет для противодействия относительно дешевым российским дронам. Поэтому недостатки такого подхода показали необходимость радикально изменить подход членов НАТО к противовоздушной обороне в условиях быстро растущих угроз, связанных с российскими беспилотниками. Как пишет автор публикации, опыт Украины в борьбе с "беспилотным флотом Путина" окажется решающим в этом процессе.

"Украинцы уже некоторое время советуют своим европейским коллегам пересмотреть свои стратегии противовоздушной обороны, учитывая растущую доминанту дронов. Украинский специалист по дроновой войне Роберт "Мадьяр" Бровди, возглавляющий Силы беспилотных систем страны, в июле 2025 года предупредил, что командующие НАТО должны срочно пересмотреть свои доктрины противовоздушной обороны, чтобы сосредоточиться на опасностях, которые представляют рои российских ударных дронов", - напомнил обозреватель издания.

Сперва призыв Бровди к западным партнерам не вызвали особого отклика, однако после вторжения российских беспилотников в Польшу ситуация может измениться, акцентирует Кириченко.

"Через несколько дней после вторжения российских беспилотников польские и украинские чиновники объявили о планах Украины провести учения по противодействию беспилотникам в Польше. Ожидается, что другие члены НАТО пойдут по этому пути, что отражает статус Украины как ведущей страны в войне с использованием беспилотников", - подчеркнул эксперт.

Известно, что Украина уже создала и начала использовать много перехватывающих дронов, которые являются экономически эффективным решением против растущего количества ударных БпЛА России.

"Партнеры Киева участвуют в этих усилиях. Недавно было объявлено о новой инициативе, в рамках которой Великобритания окажет поддержку Украине путем массового производства перехватывающих дронов на основе существующих украинских технологий. Это должно позволить ежемесячно поставлять в Украину тысячи дронов", - добавил Кириченко.

Теперь сложные украинские системы противодействия дронам станут стандартом для НАТО, ведь альянс приспосабливается к меняющемуся характеру современной войны и растущей угрозе, которую представляют беспилотники РФ.

"Сейчас Путин использует вторжение дронов, чтобы проверить НАТО и выяснить военную и политическую реакцию альянса, но его стремление к эскалации никогда не было таким очевидным. Поэтому европейские страны должны подготовиться к защите от потенциальных масштабных атак с привлечением сотен российских дронов. В их усилиях опыт Украины окажется совершенно незаменимым", - подытожил обозреватель издания.

Угроза со стороны РФ - как готовится НАТО

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страны НАТО не совсем понимают, что такое современная ракетно-дроновая война. По его словам, случай с российскими дронами в Польше показал, что системы не работают должным образом.

"Система показала, что Россия четко понимает, какие цели она хочет поразить. Это ракетно-дронные удары вглубь на 2 - 2,5 тыс. км на территорию Европы. Будут ли они готовы синхронизировано отражать атаку в 400 дронов и 50 или 100 ракет, которые будут заходить с боевой частью? Мы увидели, что системы не работают должным образом", - отметил Подоляк.

В то же время военный эксперт Иван Ступак объяснил, на какие жертвы должно быть готово НАТО ради бесполетной зоны над Украиной. Он отметил, что в этом вопросе существует и технический момент, который касается стоимости вооружения западных стран.

"Сбивать этими миллионными ракетами мелкие "Шахеды", даже пустышки? И буквально за четыре недели, за месяц НАТО все свои ракетные запасы просто обессилит именно на такие удары? Не вариант", - сказал Ступак.

