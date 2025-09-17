Певица выступила на фестивале в Киеве.

Украинская певица Евгения Власова, которая получила наибольшую популярность в начале 2000-х, заявила о себе после длительного перерыва в карьере. Звезда призналась, собирается ли возвращаться в шоу-бизнес.

В комментарии M1 music артистка заявила, что на самом деле не думает сейчас ни о каком возвращении, ведь и не считает, что уходила из шоу-бизнеса. Однако, она подтвердила, что ей интереснее развиваться в других проектах, где на первом месте стоит творчество.

"У меня нет цели, чтобы я куда-то возвращалась. Я особо никуда не уходила, чтобы возвращаться. Я просто живу свою жизнь. У меня сейчас больше интересных проектов, где нет шоу-бизнеса и каких-то споров, где есть творчество и гастрольный классный график", - рассказала Евгения.

Стоит отметить, что недавно Власова стала одной из приглашенных артисток фестиваля "Поколение", который состоялся на днях в Киеве. Певица сделала настоящий сюрприз поклонникам, не только выступив на большой сцене, но и исполнив свои хиты на украинском языке.

Евгения Власова действительно не часто выступает на сцене, но иногда громко появляется в медиапространстве. В частности ранее исполнительница откровенно рассказывала об отношениях с композитором Константином Меладзе, который является крестным отцом ее дочери Нины. Певица раскрыла позицию музыканта относительно войны в Украине.

