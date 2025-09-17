Никакие транспортные средства не хранятся на территории сервисных центров МВД без участия владельца.

Главный сервисный центр МВД и киберполиция предупредили украинцев о мошеннической схеме, по которой злоумышленники продают несуществующие авто в интернете.

Согласно сообщению, мошенники могут демонстрировать поддельные документы, в частности "справки" сервисных центров МВД, и убеждать, что транспорт якобы уже находится на площадке территориального сервисного подразделения и осталось только завершить оплату.

Отмечается, что мошенники создают объявления о продаже авто по привлекательной цене, в частности тех, которые якобы "ждут растаможки" или "уже находятся в сервисном центре МВД". Чтобы вызвать доверие, они демонстрируют фальшивые копии свидетельств о регистрации или справок, оформленных якобы в сервисных центрах, и убеждают, что авто можно забрать сразу после завершения оплаты.

"Иногда мошенники апеллируют к социально чувствительным темам, в частности волонтерства: предлагают приобрести авто "для военных" и просят срочно перевести средства якобы для быстрого оформления. На самом деле автомобиля не существует, а полученные деньги они просто присваивают", - предостерегают в МВД.

Там отмечают, что никакие транспортные средства не хранятся на территории сервисных центров МВД без участия владельца. Регистрация или переоформление авто возможна исключительно при личном присутствии владельца или уполномоченного лица.

"Алгоритм прост: после обращения в сервисный центр МВД (запись возможна через Е-запись), транспорт проходит физический осмотр эксперта, документы проверяются, а услуга предоставляется после подтверждения личности и оплаты через официальные каналы. Ни в коем случае не осуществляется "бронирование" автомобилей до перевода средств - это признак мошенничества", - говорится в сообщении.

Чтобы избежать таких рисков, специалисты советуют придерживаться базовых правил безопасности и проверять информацию через официальные каналы:

в сервисных центрах МВД не хранятся авто, ожидающие оформления - каждая услуга предоставляется только при личном обращении владельца или его официального представителя;

любые "копии документов" или "фото справок", присланные незнакомцами в мессенджере не гарантируют их подлинность - учитывайте это при осуществлении подписки;

не следует переводить деньги за авто, которое вы не видели лично, и проверяйте продавца и транспорт по официальным реестрам.

