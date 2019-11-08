Под Черниговом в лесу нашли повешенным 20-летнего парня
11:31, 08 ноября 2019Происшествия
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По словам родных, у молодого человека не было врагов, но он часто посещал букмекерские конторы и делал ставки.
Имел ли парень долги, в полиции не комментируют / фото: Billy Curtis via flickr.com
В лесу вблизи Чернигова нашли повешенным 20-летнего жителя областного центра Евгения Волкова, который пропал 2 ноября.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в области.
Согласно информации, парень ушел из дома без телефона в неизвестном направлении и пропал. Заявление в полицию написала его мать.
По словам родных, у молодого человека не было врагов, но он часто посещал букмекерские конторы и делал спортивные ставки.
Вчера парня обнаружили повешенным в лесу вблизи села Новый Белоус под Черниговом.
На уточняющий вопрос, были ли у парня долги, в полиции заявили, что «эту информацию широкой общественности не разглашают».
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Продолжается следствие.
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