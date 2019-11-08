Под Черниговом в лесу нашли повешенным 20-летнего парня

По словам родных, у молодого человека не было врагов, но он часто посещал букмекерские конторы и делал ставки.

В лесу вблизи Чернигова нашли повешенным 20-летнего жителя областного центра Евгения Волкова, который пропал 2 ноября.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в области.

Согласно информации, парень ушел из дома без телефона в неизвестном направлении и пропал. Заявление в полицию написала его мать.

По словам родных, у молодого человека не было врагов, но он часто посещал букмекерские конторы и делал спортивные ставки.

Вчера парня обнаружили повешенным в лесу вблизи села Новый Белоус под Черниговом.

На уточняющий вопрос, были ли у парня долги, в полиции заявили, что «эту информацию широкой общественности не разглашают».

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Продолжается следствие.