В центре Киева подрались ультрас Динамо и немецкого Айнтрахта (видео)
02:57, 14 февраля 2019Происшествия
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Отмечается, что схватка длилась пять минут и завершилась победой фанатов "Динамо".
Количественное преимущество было на стороне немецких ультрас / скриншот
Вечером 13 февраля в центре Киеве, на улице Крещатик, произошла массовая драка с участием десятков мужчин.
Видео стычки опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
На Facebook-странице группы "Troublemakers & Ultras Action" сообщается, что в драке принимали участие 42 фаната "Динамо" и 70-80 болельщиков немецкой команды "Айнтрахт".
Отмечается, что схватка длилась пять минут и завершилась победой фанатов "Динамо".
Видео: TV Archive
Напомним, футбольные команды "Динамо" и "Айнтрахт" не играют между собой. Киевляне поедут в Грецию, где будут играть против местного "Олимпиакоса", а немецкие футболисты направляются в Харьков на игру против донецкого "Шахтера". Оба матча состоятся в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
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