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В центре Киева подрались ультрас Динамо и немецкого Айнтрахта (видео)

02:57, 14 февраля 2019
Происшествия
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Количественное преимущество было на стороне немецких ультрас / скриншот

Видео стычки опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

На Facebook-странице группы "Troublemakers & Ultras Action" сообщается, что в драке принимали участие 42 фаната "Динамо" и 70-80 болельщиков немецкой команды "Айнтрахт".

Отмечается, что схватка длилась пять минут и завершилась победой фанатов "Динамо".

Видео: TV Archive

Напомним, футбольные команды "Динамо" и "Айнтрахт" не играют между собой. Киевляне поедут в Грецию, где будут играть против местного "Олимпиакоса", а немецкие футболисты направляются в Харьков на игру против донецкого "Шахтера". Оба матча состоятся в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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Теги: #Киев#Динамо#драка ультрас#Айнтрахт Франкфурт