В центре Киева подрались ультрас Динамо и немецкого Айнтрахта (видео)

Отмечается, что схватка длилась пять минут и завершилась победой фанатов "Динамо".

Вечером 13 февраля в центре Киеве, на улице Крещатик, произошла массовая драка с участием десятков мужчин.

Видео стычки опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

На Facebook-странице группы "Troublemakers & Ultras Action" сообщается, что в драке принимали участие 42 фаната "Динамо" и 70-80 болельщиков немецкой команды "Айнтрахт".

Отмечается, что схватка длилась пять минут и завершилась победой фанатов "Динамо".

Видео: TV Archive

Напомним, футбольные команды "Динамо" и "Айнтрахт" не играют между собой. Киевляне поедут в Грецию, где будут играть против местного "Олимпиакоса", а немецкие футболисты направляются в Харьков на игру против донецкого "Шахтера". Оба матча состоятся в рамках 1/16 финала Лиги Европы.