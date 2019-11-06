"Стало скучно": в Киеве школьник бросил гранату в классе (видео)

Инцидент произошел в одной из киевских школ на Троещине.

В Киеве в одной из школ, расположенной на Троещине, школьник бросил гранату на пол в классе и снял это на видео.

Читайте такжеНа Троещине в Киеве взорвали гранату (фото, видео)Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице паблика «Киев Оперативный».

Отмечается, что граната была учебной.

«В одной из киевских школ на Троещине ученику стало скучно на уроке, и он бросил на пол учебную гранату. Все это действо он сам же и снял на мобильный телефон. К счастью, панику никто не поднимал, но родителей в школу явно пригласят», – говорится в сообщении.

На видео видно, как ученик сначала крутит гранату в руках, а потом намеренно бросает его на пол. При этом он выкрикивает: «Лягай!».

Как ранее сообщал УНИАН, на Киевщине пьяный мужчина хотел взорвать односельчанина гранатой и сам пострадал.