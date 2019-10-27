На Киевщине пьяный мужчина хотел взорвать односельчанина гранатой и сам пострадал

И потерпевший, и нападавший сейчас находятся в больнице.

В Киевской области мужчина пострадал в результате взрыва гранаты, пытаясь подорвать односельчанина.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Читайте такжеВ Киеве на территорию рынка бросили гранату (видео)

Инцидент произошел в селе Требухов Броварского района. По данным полиции, мужчина 1959 года рождения, будучи в нетрезвом состоянии, ночью пытался проникнуть в дом своего знакомого.

Впрочем, хозяин мгновенно среагировал и просто вытолкнул взрывателя на улицу. Это и спасло жизнь его семье.

Граната взорвалась уже во дворе. 39-летнего пострадавшего с осколочными ранениями доставлели в больницу. Сам нападающий также сейчас находится в спецпалате медицинского учреждения.

Во время осмотра места происшествия были изъяты остатки от гранаты похожей на РГД-5. Проведя обыск в доме подрывника, правоохранители нашли там запал еще от одной гранаты.

Злоумышленника задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту возбуждены уголовные производства по ч.3 ст.15, п.1 ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Киеве правоохранители задержали иностранца, который подсыпал жертвам клофелин и грабил их.