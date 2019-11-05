Под алкоголем и наркотиками: на Волыни мужчина выпал из окна 4-го этажа и выжил

Потерпевший рассказал полицейским, что выпал по неосторожности, когда курил траву с другом в окне квартиры.

В городе Ковель Волынской области мужчина после употребления алкоголя и наркотиков выпал из окна 4-го этажа многоэтажки и выжил.

Как проинформировала УНИАН пресс-секретарь управления патрульной полиции в Волынской области Ольга Бузулук, о попытке самоубийства вчера, 4 ноября, в полицию сообщили медики Ковельской центральной райбольницы, куда около 17.00 из улицы Независимости привезли пострадавшего.

У мужчины, 1981 г.р., диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и переломы.

По словам Бузулук, когда патрульные приехали в медучреждение, чтобы взять показания у мужчины, который выпал из окна, он был в сознании.

«Потерпевший рассказал полицейским, что курил траву с другом в окне квартиры и выпал по неосторожности. Перед этим они употребляли алкоголь», - рассказала она.

Как отметила Бузулук, у товарища пострадавшего, который оказался владельцем квартиры, обнаружили в крови более 3 промилле алкоголя, а в квартире нашли сверток с веществом, похожим на наркотическое.