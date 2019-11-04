В Днепре женщина умерла во время поездки в такси

Близкие подняли тревогу только по прибытию, когда не смогли разбудить женщину.

В воскресенье, 3 ноября, во время поездки в такси умерла 59-летняя женщина.

Об этом сообщает «Информатор».

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Около 19:00 супруги и их 31-летний сын вызвали такси в Амур-Нижнеднепровском районе. По неофициальной информации, все трое были выпившими. Во время поездки женщина несколько раз засыпала. Близкие подняли тревогу уже возле дома, так как не смогли ее разбудить.

Мужчины вызвали скорую помощь и попытались оказать первую медицинскую помощь. Однако прибывшие медики констатировали смерть женщины.

Точную причину смерти озвучат специалисты судебно-медицинского бюро после проведения экспертизы.

Как сообщал УНИАН, в Дарницком районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. В результате столкновения двух такси - ZAZ Vida и Skoda Fabia - в больницу забрали четырех человек.