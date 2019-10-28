В Киеве пьяный мужчина обстрелял прохожую из травмата (видео)
18:08, 28 октября 2019Происшествия
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Мужчина сначала приставал к женщине и ругался, а потом достал оружие
Стрелка скрутили прохожие и вызвали полицию / скриншот
В Киеве пьяный мужчина обстрелял из пневматического пистолета прохожую.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Сначала мужчина начал приставать к женщине и ругаться. Когда та не отреагировала, то достал оружие. Целил хаотично и попал в спину и шею. Повреждены также припаркованные рядом авто.
На помощь пострадавшей бросились другие прохожие. Они скрутили стрелка и вызвали полицейских.
Задержанным оказался 53-летний киевлянин без криминального прошлого. Теперь ему грозит до 7 лет заключения.
Пьяный мужчина обстрелял из пневматического пистолета прохожую в Киеве
Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 октября в Оболонском районе столицы произошла массовая драка со стрельбой.
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