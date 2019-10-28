В Киеве пьяный мужчина обстрелял прохожую из травмата (видео)

Мужчина сначала приставал к женщине и ругался, а потом достал оружие

В Киеве пьяный мужчина обстрелял из пневматического пистолета прохожую.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сначала мужчина начал приставать к женщине и ругаться. Когда та не отреагировала, то достал оружие. Целил хаотично и попал в спину и шею. Повреждены также припаркованные рядом авто.

На помощь пострадавшей бросились другие прохожие. Они скрутили стрелка и вызвали полицейских.

Задержанным оказался 53-летний киевлянин без криминального прошлого. Теперь ему грозит до 7 лет заключения.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 октября в Оболонском районе столицы произошла массовая драка со стрельбой.