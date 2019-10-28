Массовая драка со стрельбой в Киеве: в сети опубликовали видео

Потасовка произошла на Оболонском проспекте возле кафе MisterCat.

В Киеве возле кафе на территории Оболонского района в ночь на 28 октября произошла массовая драка со стрельбой.

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Отмечается, что потасовка, которая впоследствии переросла в драку произошла на Оболонском проспекте возле кафе MisterCat.

В патрульной полиции Киева рассказали, что явно драка длилась недолго, а полицию вызвали не сразу. До приезда экипажа патрульных участники конфликта уже разбежались.

Видео драки опубликовали на Facebook-странице паблика «Киев Оперативный».

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

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