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Массовая драка со стрельбой в Киеве: в сети опубликовали видео

11:51, 28 октября 2019
Происшествия
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Участники драки разбежались до приезда полиции / скриншот

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Отмечается, что потасовка, которая впоследствии переросла в драку произошла на Оболонском проспекте возле кафе MisterCat.

В патрульной полиции Киева рассказали, что явно драка длилась недолго, а полицию вызвали не сразу. До приезда экипажа патрульных участники конфликта уже разбежались.

Видео драки опубликовали на Facebook-странице паблика «Киев Оперативный».

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Как ранее сообщал УНИАН, в центре Одессы иностранцы подрались с местными жителями.

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Теги: #Киев#драка#стрельбапогода в Киеве