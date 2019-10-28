Массовая драка со стрельбой в Киеве: в сети опубликовали видео
11:51, 28 октября 2019Происшествия
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Потасовка произошла на Оболонском проспекте возле кафе MisterCat.
Участники драки разбежались до приезда полиции / скриншот
В Киеве возле кафе на территории Оболонского района в ночь на 28 октября произошла массовая драка со стрельбой.
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Отмечается, что потасовка, которая впоследствии переросла в драку произошла на Оболонском проспекте возле кафе MisterCat.
В патрульной полиции Киева рассказали, что явно драка длилась недолго, а полицию вызвали не сразу. До приезда экипажа патрульных участники конфликта уже разбежались.
Видео драки опубликовали на Facebook-странице паблика «Киев Оперативный».
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!
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