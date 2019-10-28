Пассажиров аэропорта "Жуляны" эвакуировали из-за сообщения о взрывчатке - КГГА

Кроме того, поступило сообщение о заминировании здания СБУ и больницы.

В Киеве в оперативные службы поступили сообщения о заминировании международного аэропорта "Киев" имени Сикорского (Жуляны), здания СБУ и больницы.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА.

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"Наш оперативный дежурный получил информацию в 10.59 от ГСЧС о минировании СБУ, 1-й областной больницы и аэропорта "Киев". Проводится проверка", - заявили в управлении.

В свою очередь, на своей странице в Facebook журналистка BBC Ольга Мальчевская написала, что "из аэропорта "Жуляны" всех эвакуируют, в объявлении говорят, что произошла "чрезвычайная ситуация". Люди между собой обсуждают, что нашли какую-то подозрительную сумку. При этом некоторых пассажиров продолжают сажать на самолет", – говорится в сообщении.