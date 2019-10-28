В "Жулянах" из-за подозрительной сумки эвакуировали пассажиров – журналист

Пассажиров посадили в автобусы, но никто не объясняет людям, что происходит.

В столичном аэропорту «Киев» (Жуляны) из-за чрезвычайной ситуации эвакуировали часть пассажиров, сообщает журналистка BBC Ольга Мальчевская.

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«Из аэропорта «Жуляны» всех эвакуируют, в объявлении говорят, что произошла «чрезвычайная ситуация». Люди между собой обсуждают, что нашли какую-то подозрительную сумку. При этом некоторых пассажиров продолжают сажать на самолет. Народ не понимает, или идти на посадку или на выход», – написала она в Facebook.

В дальнейшем Мальчевская сообщила, что пассажиров ее рейса посадили в автобусы, но никто не объясняет людям, что происходит.

«Согнали всех нас в 2 автобуса и держат на взлетной полосе с 11:50. После 20 мин в закрытых автобусах, когда уже трудно было дышать, наконец-то хотя бы открыли двери, чтобы заходил воздух. Сколько так будем стоять и какой дальше план никто не понимает. Никаких объяснений, коммуникация с пассажирами отсутствует. Мобильный интернет прерывается. Люди раздражены, многие с детьми», – написала журналистка.

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