В Днепре водитель выволок пассажирку из салона маршрутки (видео)

09:28, 28 октября 2019
Происшествия
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Очевидцы происходящего предлагали заплатить за женщину, но водитель отказался / скриншот

В Днепре 27 октября водитель маршрутного такси буквально вытащил из салона пассажирку, которая отказывалась оплачивать проезд и находилась в нетрезвом состоянии.

Видео инцидента опубликовали в одном из местных Telegram-каналов.

«Что же вы так ее выбрасываете?» – возмущались очевидцы происходящего.

Они предложили водителю заплатить за женщину, но он отказался.

Как ранее сообщал УНИАН, в Днепре водитель маршрутки угрожал «набить морду» пассажирке из-за 50 гривень.

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Теги: #днепрпогода в Днепре