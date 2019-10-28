В Днепре водитель выволок пассажирку из салона маршрутки (видео)

Женщина отказывалась оплачивать проезд и находилась в нетрезвом состоянии.

В Днепре 27 октября водитель маршрутного такси буквально вытащил из салона пассажирку, которая отказывалась оплачивать проезд и находилась в нетрезвом состоянии.

Видео инцидента опубликовали в одном из местных Telegram-каналов.

«Что же вы так ее выбрасываете?» – возмущались очевидцы происходящего.

Они предложили водителю заплатить за женщину, но он отказался.

Как ранее сообщал УНИАН, в Днепре водитель маршрутки угрожал «набить морду» пассажирке из-за 50 гривень.