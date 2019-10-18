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В Днепре водитель маршрутки угрожал "набить морду" пассажирке из-за 50 гривень

16:42, 18 октября 2019
Происшествия
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Об инциденте женщина рассказала в соцсети / politeka.net

Читайте также"С*ка, бл**ь, знал бы, не остановился": под Днепром маршрутчик оскорбил мать погибшего АТОшника (фото)О произошедшем инциденте женщина написала в Facebook.

«Я дала за проезд 50 гривень, стала возле водителя и ждала сдачу. Проехав несколько остановок, я напомнила ему о деньгах, на что он мне ответил: «Я сдачу дал». Естественно, я стала с ним ругаться. Он мне угрожал полицией. А потом сказал: «Я сейчас набью тебе морду, и будешь ты уже вызывать полицию!» – написала потерпевшая.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве маршрутчик посреди дороги помочился на собственный автобус.

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Теги: #Днепр#скандалпогода в Днепре