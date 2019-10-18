В Днепре водитель маршрутки угрожал "набить морду" пассажирке из-за 50 гривень
16:42, 18 октября 2019Происшествия
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Конфликт завязался из-за отказа маршрутчика дать сдачи.
Об инциденте женщина рассказала в соцсети / politeka.net
В пятницу, 18 октября, в Днепре водитель маршрутки нахамил и угрожал физической расправой пассажирке.
Читайте также"С*ка, бл**ь, знал бы, не остановился": под Днепром маршрутчик оскорбил мать погибшего АТОшника (фото)О произошедшем инциденте женщина написала в Facebook.
«Я дала за проезд 50 гривень, стала возле водителя и ждала сдачу. Проехав несколько остановок, я напомнила ему о деньгах, на что он мне ответил: «Я сдачу дал». Естественно, я стала с ним ругаться. Он мне угрожал полицией. А потом сказал: «Я сейчас набью тебе морду, и будешь ты уже вызывать полицию!» – написала потерпевшая.
Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве маршрутчик посреди дороги помочился на собственный автобус.
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