В Днепре водитель маршрутки угрожал "набить морду" пассажирке из-за 50 гривень

Конфликт завязался из-за отказа маршрутчика дать сдачи.

В пятницу, 18 октября, в Днепре водитель маршрутки нахамил и угрожал физической расправой пассажирке.

Читайте также"С*ка, бл**ь, знал бы, не остановился": под Днепром маршрутчик оскорбил мать погибшего АТОшника (фото)О произошедшем инциденте женщина написала в Facebook.

«Я дала за проезд 50 гривень, стала возле водителя и ждала сдачу. Проехав несколько остановок, я напомнила ему о деньгах, на что он мне ответил: «Я сдачу дал». Естественно, я стала с ним ругаться. Он мне угрожал полицией. А потом сказал: «Я сейчас набью тебе морду, и будешь ты уже вызывать полицию!» – написала потерпевшая.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве маршрутчик посреди дороги помочился на собственный автобус.