В Киеве мужчина с товарищем похитил и убил экс-жену

В настоящее время мужчинам объявлено о подозрении, начато сразу три уголовных производства.

В Киеве арестовали двух мужчин, которые похитили и убили женщину. Обоим грозит до 15 лет заключения.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, в Днепровское управление полиции обратилась женщина, которая сообщила об исчезновении ее 44-летней подруги.

Заявительница рассказала, что получила от приятельницы сообщение о том, что ее похитил бывший муж. Правоохранители сразу начали розыскные мероприятия по установлению места пребывания киевлянки и задержания лиц, причастных к преступлению.

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По информации начальника ГУНП в г. Киеве Андрея Крищенко, во время отработки ближайших связей женщины оперативники заинтересовались личностью бывшего мужа, с которым она длительное время разведена.

«Мы провели большой комплекс следственных и розыскных действий и установили причастность к преступлению бывшего мужа погибшей и его товарища. Они – ранее не судимые местные жители, 1975 и 1964 годов рождения. Во время воспроизведения обстоятельств происшествия один из них рассказал, как все происходило, и показал, где они с сообщником спрятали тело. На указанном месте эксперты обнаружили тело женщины с многочисленными травмами и колото-резаную рану шеи», - сообщил Крищенко.

Полицейские установили, что с целью материальной наживы бывший муж договорился с товарищем назначить встречу женщине якобы для обсуждения вопросов ремонта в доме. 44-летняя женщина приехала в Бориспольский район, где мужчины сначала ее избили, а затем надели наручники и в ее машине увезли в лес.

«Находясь в салоне, потерпевшая успела написать подруге сообщение о том, что ее похитили. Однако на месте подельники продолжили избивать женщину, после чего выбросили тело в яму для мусора. Далее они забрали машину киевлянки и спрятали в селе Киевской области, где мы нашли его и изъяли. В транспортном средстве мы обнаружили бейсбольную биту и лопату, а в гараже, который принадлежит бывшему мужу, нашли одежду потерпевшей и другие вещественные доказательства, которые указывают на причастность задержанных к совершению других преступлений», - добавил начальник киевской полиции.

По данному факту начато три уголовных производства: по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и п. 3 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца без права внесения залога. Им грозит до пятнадцати лет лишения свободы.