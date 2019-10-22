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В Николаеве полиция задержала мужчину, который разбрасывал по городу человеческие черепа (фото, видео)

17:22, 22 октября 2019
Происшествия
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Один из черепов злоумышленник подбросил бывший девушке / фото: ГУ НП в Николаевской области

По сообщению отдела коммуникации полиции Николаевской области, сегодня ночью в полицию Заводского района обратилась женщина, которая сообщила, что на пороге у двери своей квартиры она нашла человеческий череп с запиской личного характера.

Судя по ее содержанию, заявительница поняла, что такой «подарок» ей оставил знакомый, с которым у нее раньше были отношения.

Напомним, вчера, 21 октября, в Николаеве в урне для мусора возле остановки общественного транспорта на перекрестке ул. Садовой и пр. Центрального прохожие также нашли череп. По предварительным заключением экспертов, череп давний и действительно принадлежал человеку.

Оперативники Заводского отдела полиции разыскали 27-летнего мужчину возле церкви по ул. Садовой.

Мужчина вынимал черепа со старого склепа, в котором проживал / фото: ГУ НП в Николаевской области

«Мужчина признался, что принес череп любимой, а тот, который нашли в урне, также дело его рук. Затем он показал, где взял черепа. Оказалось, что мужчина извлек их из старинного склепа на кладбище по ул. Степной. Там он и устроил себе место для ночлега и временно жил прямо в склепе. Когда прибыли сотрудники полиции, то увидели еще шесть черепов, которые гражданин разложил возле места захоронения», - отметили в полиции.

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Действия мужчины квалифицируются по признакам ч. 1 ст. 297 УК (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. Продолжается следствие.

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Теги: #Николаев#череппогода в Николаеве